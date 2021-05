Amsterdams Most Wanted weer te beluisteren via DAB+

De radiozender Amsterdams Most Wanted (AMW) is sinds een aantal dagen weer te beluisteren via de digitale ether (DAB+). Het gaat om DAB+-uitzendingen in de regio Haarlem en Zandvoort op kanaal 6A.

AMW

AMW is begonnen als illegale radiozender op de FM in de regio Amsterdam. De radiozender met aandacht voor underground House en techno-muziek zendt sinds een aantal jaren uit via

Internet. In 2017 is de radiozender ook al enige tijd te horen geweest in de digitale ether. De radiozender maakte toen gebruik van een experimenteervergunning die was uitgegeven door het Agentschap Telecom aan het bedrijf Euro-Sound uit Haarlem. Ook toen was de radiozender te beluisteren in de regio Haarlem en Zandvoort.

Lokale DAB+-vergunning

Sinds 22 mei is de radiozender weer te beluisteren via DAB+ in de regio Haarlem en Zandvoort. De radiozender maakt nu gebruik van een vergunning om uit te zenden via een lokaal DAB+-netwerk in de regio Haarlem en Zandvoort. De uitzendingen zijn te horen via kanaal 6A.

Internet

AMW blijft natuurlijk wereldwijd te beluisteren via Internet. Meer informatie op de website van de radiozender.

Sociale media: