Andries Knevel gaat een radioprogramma maken bij Groot Nieuws Radio. Het programma ‘Een Goede Zondag’ is vanaf 6 maart elke zondag te horen op de radiozender.

Vertrouwde stemgeluid

“Sinds zijn vertrek bij de Evangelische Omroep (EO) december 2021 is zijn vertrouwde stemgeluid vanaf dan weer te horen op de radio, op het eveneens vertrouwde moment van de zondagmorgen om 9:00 uur“, aldus de radiozender in een persbericht.

Format

Het format van Een Goede Zondag komt op hoofdlijnen overeen met EO’s Groot Nieuws zoals Andries dat maakte. Een Goede Zondag kent naast Andries Wim Grandia, Peter Roosendaal en Ilonka Terlouw die ook overdenkingen verzorgen. Vanaf 9:00 uur is er in het programma van Andries ruimte en aandacht voor gewijde muziek.

“Ik ben dankbaar dat ik het programma, weliswaar onder een andere naam mag voortzetten “Ik hoop dat veel mensen het vertrouwde en herkenbare geluid zullen blijven waarderen en er hoop uit mogen putten”, aldus Knevel.

Loopbaan

In 1978 begon Andries loopbaan bij de EO als freelance redacteur en verslaggever voor het programma ‘Tijdsein Radio’. De afgelopen jaren maakte Andries voor de EO veel succesvolle radio- en televisieprogramma’s. In het vertrouwen zijn passie voort te kunnen zetten in 2022 verliet hij na 43 jaar de EO en gaat nu werken bij Groot Nieuws Radio.

Luisteren

Groot Nieuws Radio is in heel Nederland te beluisteren via DAB+, diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.