Agentschap Telecom gaat de komende periode extra controles uitvoeren op het naleven van de vergunningen voor evenementenzenders.Er zijn voor de maand december 40 vergunningen uitgegeven door Agentschap Telecom voor evenementenomroepen.

“Voorschriften”

Jack van der Hoek van Agentschap Telecom: “Uiteraard zijn aan deze evenementenvergunningen voorschriften verbonden, want de FM-band is overvol en elke vergunning moet zeer zorgvuldig gepland worden. Denk aan het vermogen, het uitzendgebied en de duur van de uitzending. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de andere FM-zenders niet meer te horen zijn.”

Naleving

De komende tijd gaat Agentschap Telecom extra controleren op de naleving van de vergunningvoorschriften. “We controleren de vergunninghouders bijvoorbeeld door de hoogte van de antenne en het zendvermogen te meten. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete worden opgelegd of de vergunning worden ingetrokken.“, aldus Van der Hoek.

Monitoren

Agentschap Telecom controleert 24/7 het gehele frequentiespectrum op afwijkend gebruik of storingen. “En we reageren waar mogelijk op storingsklachten van andere vergunninghouders, zoals commerciële en publieke omroepen, maar ook van andere frequentiegebruikers zoals mobiele providers en hulpdiensten. Daarbij krijgen vitale frequentiegebruikers, zoals hulpdiensten, het alarmnummer 112 en luchtvaartinstanties voorrang. Als dergelijke vitale diensten worden verstoord, kunnen verstorende uitzendingen door AT worden beëindigd, maar we hopen natuurlijk dat dat laatste niet nodig zal zijn.”, aldus Van der Hoek

