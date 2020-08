Barry Brand keert terug bij radiozender Wild FM

Barry Brand is vanaf 31 augustus weer te beluisteren op de regionale commerciële radiozender Wild FM. Brand gaat de middagshow presenteren op de radiozender. Dit bericht de radiozender in een persbericht.

Terug op oude nest

Barry Brand vertrok in april 2018 bij de radiozender. Vanaf 31 augustus is Barry Brand weer te horen op de radiozender. “Het werd wel weer eens tijd haha. Ik heb er heel veel zin in in ieder geval!” Barry Brand vervangt Wouter Kooiman die de radiozender verlaat.

Programmering

Ook de rest van de dagprogrammering verandert. De lunchshow wordt voortaan verzorgd door Quinten van Hilten, het tijdslot van 14 tot 16 uur gaat naar Joris Klokkers en Guus Lammerink doet de show tussen 18 en 20 uur.

Dylan Beukenkamp heeft door andere drukke werkzaamheden besloten zijn uren tussen 14 en 16 uur te verruilen voor een avondprogramma. Hij zal voortaan op maandag tot en met woensdag tussen 20 en 22 uur te beluisteren zijn en bovendien op vrijdagavond een nieuw jong en wild programma gaan maken, samen met Dave Jongen.

“Volwaardige programmering”

Programmaleider Coen Bom is blij met de enthousiaste en jonge groep deejays. “In zeer moeilijke tijden hebben wij een zeer volwaardige programmering weten op te zetten én vol te houden. Daarvoor kan ik alleen maar de groep jocks bedanken. Het is fijn om te zien hoe men zelf met ideeën komt, initiatieven neemt, zoals de WILD Hot 100 eerder dit jaar, die we in 4 dagen gerealiseerd hebben.”

WILD Cards

Ook nieuw in de programmering zijn de ‘WILD Cards’. Drie tracks die volop steun krijgen van WILD FM. Aan de luisteraar de keuze welke van die 3 tracks ze in de volgende week in A-rotatie willen horen.

Samenwerking met Trans World Radio

In september start WILD FM ook met de WILD Foundation… Born to be Free. In samenwerking met de Christelijke radiozender TWR (Trans World Radio) zullen er op termijn in de (late) avonduren Christelijke programma’s worden geproduceerd, gepresenteerd door Rob van Rossum en anderen. Via de nieuwe website www.wildfoundation.nl volgt spoedig meer informatie.

Wild FM is in delen van de Randstad te ontvangen via FM en/of DAB+ en wereldwijd via Internet.