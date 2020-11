Deze week is het boek ‘Bart! De Van Gogh van de jingles’ uitgekomen. Het boek neemt de lezer mee in veertig jaar radio-geschiedenis.

Veertig jaar in het radiovak

Bart van Gogh werkt veertig jaar in het radio-vak, onder meer als jingle-maker en stem van Sky Radio. Op 18 november verscheen zijn biografie, die de lezer meeneemt in 40 jaar radio-geschiedenis.

Eerste exemplaar

Ton Lathouwers overhandigde deze week het eerste exemplaar van het boek aan Bart van Gogh. Lathouwers is een van de initiatiefnemers van de radiozenders Radio 10, Sky Radio, Radio 538 en Radio Veronica.

Levend monument van de radio

Het boek Bart! De Van Gogh van de jingles vertelt niet alleen over het leven van Bart van Gogh, maar ook over de ontwikkeling van de piratenzenders, commerciële radio, jingles en digitale kanalen. Van Gogh begon veertig jaar geleden als radiomaker en maakte onder meer jingles voor NOS Tour de France, TROS, Radio 2, Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica en veel Europese zenders.

“Hele eer”

Bart van Gogh: “Ik vind het nog steeds een hele eer dat er een boek aan mij gewijd is. Het is een blik achter de schermen geworden, op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Ik hoop dat er nog meer waardering komt voor jingles, die kleine kunststukjes van slechts een paar maten, die zó veelzeggend zijn. Jingles zorgen ervoor dat we een zender herkennen en ze worden soms zelfs herinneringen. Een goede jingle is een oorwurm die je doet terugdenken aan een zender.”

Boek en bijbehorend online magazine

Bart! De Van Gogh van de jingles is geschreven door journalist Jelle Boonstra, dat eerder ook ‘Groot in jingles’, over Top Format-oprichter Ren Groot schreef. Boonstra: “Het verhaal over de subcultuur van radio- en jingle-makers was nooit eerder beschreven. Bart van Gogh was een van de gezichten van Top Format en was bijna veertig bezig om de radio het mooiste medium te maken wat er is. Daarom vertellen we de jingle-geschiedenis aan de hand van het leven van Bart van Gogh.”

Bij het boek Bart! De Van Gogh van de jingles hoort een (gratis) online magazine, met verdiepende audio- en video-content. Dit zogenoemde Bart van Gogh Magazine is gemaakt door journalist Benno Roozen.

Meer informatie over het boek vind je hier. https://topformat.com/bartboek/ en topformat.nl/bartmagazine

Het boek is te bestellen bij onder andere bol.com

Video:

Interview met Bart van Gogh bij NPO Radio 1