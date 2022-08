Aanbieders Caiway en Delta voeren een aantal wijzigingen door in haar digitale televisie-aanbod.

Comedy Central Extra en Nick Music verdwijnen

Bij beide aanbieders verdwijnen per 31 augustus aanstaande de televisiezenders Comedy Central Extra en Nick Music uit het aanbod. De zenders maakte onderdeel uit van aanvullende zenderpakketten.

Regionale zenders

De regionale televisiezender van de regio zelf wordt nu altijd aangeboden via kanaal 11 van het digitale tv-aanbod. “Kanaal 11 was voorheen Omroep Zeeland. Dit is aangepast naar de regionale zender van de klant. Nu ontvangen de bewoners in Limburg geen Omroep Zeeland meer, maar hun vertrouwde L1“, aldus de Caiway en Delta.

Meer HD

Daarnaast zijn een groot aantal televisiezenders omgezet van SD-kwaliteit naar HD-kwaliteit. “Een direct zichtbare verbetering voor onze TV klanten met interactieve televisie. Momenteel bevinden Caiway en DELTA zich in de top 3 van de grote operators met meer dan 100 beschikbare HD zenders“,

aldus de aanbieders.

Meer informatie op de website van Caiway en Delta.