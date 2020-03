CBb: Netwerk VodafoneZiggo hoeft niet open voor concurrentie

VodafoneZiggo hoeft haar kabelnetwerk niet open te stellen voor concurrenten en toegang tot het netwerk van KPN is niet langer gereguleerd. Dat is de uitkomst van de procedure die een aantal telecombedrijven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben aangespannen tegen het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het CBb heeft dit marktanalysebesluit vandaag vernietigd.

ACM in ongelijk

In het marktanalysebesluit had ACM aan zowel KPN als VodafoneZiggo de verplichting opgelegd om andere marktpartijen toegang te verlenen tot hun netwerk. Zonder deze verplichting zouden KPN en VodafoneZiggo volgens ACM een gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht hebben op de retailmarkt voor internetdiensten of bundels met internetdiensten.

Niet bewezen

Het CBb oordeelt echter dat ACM het bestaan van zo’n gezamenlijke marktmacht niet heeft bewezen. Daarmee vervalt de basis voor de aan KPN en VodafoneZiggo opgelegde regulering en sneuvelen dus ook de toegangsverplichtingen.

Uitspraak definitief

Deze uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaak.

“Noodzakelijk”

Begin 2018 gaf ACM nog aan dat het openstellen van het netwerk van VodafoneZiggo noodzakelijk zou zijn. “Door de dominante positie van KPN en Vodafone Ziggo op de markt voor vaste telecomnetwerken is er zonder regulering onvoldoende concurrentie. De ACM stelt daarom voor beide partijen te reguleren. Zo zorgt de ACM er voor dat ook de komende jaren marktpartijen zonder een eigen vast netwerk gebruik kunnen maken van de netwerken van KPN en VodafoneZiggo.”, aldus Henk Don, toenmalig bestuurslid van de ACM.

ACM nu teleurgesteld

ACM is teleurgesteld door de uitspraak en bestudeert nu de gevolgen ervan. “De ACM benadrukt dat haar zorgen over de concurrentie op voor de samenleving cruciale telecommarkten blijven bestaan. In deze tijd wordt het belang van toegang tot netwerken en investeringen daarin nog extra benadrukt.“, aldus de organisatie op haar website.

De gehele uitspraak vind je hier