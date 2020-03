Classicnl komt met Huiskamer Challenge voor musici en publiek

Classicnl en de BankGiro Loterij zijn de Huiskamer Challenge gestart. “Een uitdaging waarbij musici de kans krijgen om thuiszittend publiek te raken, inspireren en te verwonderen in deze extreme tijden.”, aldus de radiozender in een persbericht.

Video’s opsturen

Tot en met zondag 5 april kunnen musici hun video opsturen naar classicnl. Een video van een eigen compositie of een bestaand stuk, alleen of samen, in de woonkamer of digitaal op afstand.

Iedereen ouder dan 18 jaar mag meedoen en maakt kans op een dagelijkse prijs van € 250, of hoofdprijzen zoals: een optreden in Het Concertgebouw tijdens de BankGiro Loterij Zomerconcerten, € 3500 en een platencontract bij Challenge Records.

Kijken

Alle opnames zijn te zien via de website van de radiozender en op de Facebookpagina van classicnl. Daar kan het publiek alle inzendingen beoordelen. Het aantal likes bepaalt samen met het oordeel van een vakjury, bestaande uit onder anderen Tania Kross, Dominic Seldis en Jan Willem de Vriend wie welke prijs wint.

Hart onder de riem

Met deze tiendaagse Huiskamer Challenge wil classicnl musici en luisteraars een hart onder de riem steken in deze onrustige tijden. Kijk voor meer informatie op classic.nl

