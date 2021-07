Conference League: Feyenoord-FC Drita live op radio en tv

Vanavond speelt Feyenoord haar tweede wedstrijd in de Conference League tegen FC Drita. De wedstrijd is live te volgen via radio en tv.

Conference League

De UEFA Europa Conference League is een nieuwe Europese voetbalbekercompetitie. Het bekertoernooi zal jaarlijks door de UEFA worden georganiseerd. Na de UEFA Champions League en de UEFA Europa League is de UEFA Europa Conference League de belangrijkste clubcompetitie in Europa.

FC Drita

Feyenoord speelt donderdag haar tweede wedstrijd tegen FC Drita uit Kosovo. Vorige week kwam de club uit Rotterdam in Kosovo niet tot scoren en bleef de stand na 90 minuten staan op 0-0. Vanavond moet er dus gewonnen worden in de Rotterdamse Kuip. Mocht Feyenoord deze voorronde van de Conference League overleven, dan reist de ploeg van trainer Arne Slot af naar Zwitserland om tegen FC Luzern te spelen.

FOX

De wedstrijd Feyenoord – FC Drita is live te volgen via de televisiezender FOX. Deze zender is bij vrijwel alle aanbieders te zien via het digitale basispakket. Zo is de zender bij Ziggo te zien via kanaal 11 en bij KPN via kanaal 16. De voorbeschouwing begint om 19.15 uur en de wedstrijd zelf om 21.00 uur.

ESPN

De wedstrijd is ook live te volgen via ESPN. De voorbeschouwing is te zien vanaf 19.15 uur en de wedstrijd zelf begint om 20.00 uur. ESPN is bij veel aanbieders te zien in het digitale basispakket. Bij aanbieders, zoals Ziggo, maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend pakket.

Radio

Via de radio is de wedstrijd van Feyenoord te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. Daarnaast is ook de regionale omroep Radio Rijnmond aanwezig bij de wedstrijd met een live verslag.