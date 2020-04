Coronacrisis: Commissariaat trekt vergunningen evenementenzenders in

Het Commissariaat voor de Media heeft alle vergunningen voor evenementenzenders ingetrokken. Dit heeft alles te maken met de coronamaatregelen die de overheid heeft aangekondigd.Het is namelijk tot 1 september niet toegestaan om evenementen te houden in Nederland.

Evenementenzenders

De overheid biedt de mogelijkheid om tijdens evenementen een zogenaamde evenementenzender in de lucht te brengen ter ondersteuning van het evenementen. Deze evenementenzenders zijn zowel op de FM als middengolf toegestaan. Voor het in de lucht brengen van een evenementenzender is wel toestemming van het Commissariaat voor de Media nodig. Deze vergunningen worden dus voorlopig niet afgegeven.

Gevolgen

Toestemmingen die door het Commissariaat zijn verstrekt, behorende bij een evenement dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt vóór 1 september 2020, worden per direct ingetrokken. Partijen waarvan de toestemming per direct wordt ingetrokken, worden daar over geïnformeerd. De intrekking van deze toestemmingen gebeurt, omdat het tot 1 september 2020 eigenlijk niet mogelijk is om aan alle randvoorwaarden te kunnen voldoen die gelden voor een evenementenzender.

Het Commissariaat geeft geen (nieuwe) toestemmingen af voor evenementenzenders, behorende bij evenementen die geheel of gedeeltelijk zijn gepland vóór 1 september 2020. Aanvragen die zijn ingediend voor evenementenzenders voor de periode tot 1 september 2020 worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen voor evenementenzenders vanaf 1 september 2020

Aanvragen voor toestemmingen voor evenementenzenders, behorende bij evenementen die volledig na 31 augustus 2020 plaatsvinden, houdt het Commissariaat voorlopig aan. Zodra duidelijk is vanaf welke datum evenementen weer mogen plaatsvinden, beoordeelt het Commissariaat de aanvraag. Aanvragers worden hierover geïnformeerd.

Meer informatie op de website van het Commissariaat voor de Media.