Diverse radiozenders komen met een aangepaste programmering vanwege de coronacrisis. Zo brengt SLAM! vrijdag een Quarantainefestival en komt Qmusic vanaf zaterdag met een extra editie van de Q-top 1000.

SLAM! MixMarathon presents Quarantainefestival

Aanstaande vrijdag, 27 maart, organiseert radiozender SLAM! het grootste virusvrije festival ter wereld: SLAM! MixMarathon presents Quarantainefestival. Twaalf uur lang zijn er live sets te zien van o.a. Sam Feldt, Nicky Romero, Kris Kross Amsterdam en Mike Williams. De sets worden regelrecht vanuit de woonkamers van de internationale DJ’s doorgeschakeld naar de online, TV en de radiozender zelf.

De live sets zijn voor iedereen ter wereld gratis te volgen, ook wordt er een chat geopend zodat sociaal contact op gepaste afstand mogelijk is. Volgen kan via SLAM! op de radio, SLAM! TV en Youtube.

QMusic: Q-top 1000

Qmusic laat luisteraars een complete hitlijst samenstellen met nummers die zij opdragen aan iemand: de Q-top 1000: de Shout Out editie. “Het wordt een lijst met de mooiste muziek ooit gemaakt”, aldus de radiozender in een persbericht. Sinds afgelopen maandag kan iedereen daarom bij Qmusic een nummer aan iemand opdragen. Dit nummer wordt dan gedraaid met daarbij een persoonlijke ‘shout out’.

Stemmen kan via de website van de radiozender. De Q-top 1000: de Shout Out editie is vanaf zaterdag 28 maart te horen via Qmusic.

Sociale media:

Stuur nu ook jouw lijstje in en laat weten welke tracks volgens jou perfect passen bij deze bijzondere tijd. ✨Check snel 👉 Qrad.io/3abo2Rw Geplaatst door Qmusic – Nederland op Dinsdag 24 maart 2020