Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere Crime+Investigation en National Geographic Wild de zogenaamde zenders van de maand in de maand maart.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Crime+Investigation

Bij aanbieder Odido is Crime+Investigation de zender van de maand en voor iedereen met digitale televisie te zien via kanaal 18. “Deze zender heeft een enorme selectie aan misdaadprogramma’s met onder andere de echte verhalen achter ’s werelds meest beruchte criminelen en een exclusieve blik achter de schermen in de forensische laboratoria en rechtszalen. Maak kennis – als je durft – met deze spannende programma’s op kanaal 18“, aldus de aanbieder.

National Geographic Wild

Bij aanbieder SKV uit Veendam is National Geographic Wild de zender van de maand. “National Geographic Wild is een plek voor alles wat met de natuur en dieren te maken heeft. Ga mee op reis door het dierenrijk en ontdek dingen die je nog nooit wist, of herontdek je favoriete dieren“, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 999.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de zender RTL Lounge de zender van de maand is. Bij aanbieders Delta en Caiway is Crime+Investigation in de maand maart onderdeel van het basispakket.