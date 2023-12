Op het eiland Curaçao zijn Radio Z86 en Mi95 gestopt met hun uitzendingen. De eigenaar van beide radiozenders, Curom Broadcasting, is vorige week failliet verklaard. Dit melden diverse media op het eiland.

Z86

Radiozender Z86, dat uitzond via de middengolffrequentie 860 kHz, was één van de oudste radiozenders op het eiland en was sinds 1933 al te horen. Nu, 90 jaar na de start van de uitzendingen, heeft de radiozender de stekker er moeten uittrekken. Ook zusterzender Mi95, dat uitzond op 95.7 MHz, heeft de uitzendingen door het faillissement van het moederbedrijf Curom Broadcasting moeten staken.

Curom Broadcasting

Volgens diverse media op Curaçao verkeerde het bedrijf Curom Broadcasting al enige tijd in financieel zwaar weer. Zo zouden medewerkers van de beide radiozenders al enige tijd geen loon uitbetaald hebben gekregen.

Radiozender 88Rockòrsou was voorheen ook onderdeel van Curom Broadcasting maar opereert al enige tijd als zelfstandige radiozender. Deze radiozender valt dus buiten het faillissement en kan blijven uitzenden op 88.3 MHz en Internet. Voor de twee andere radiozenders wordt er gehoopt op een overname zodat de uitzendingen weer hervat kunnen worden.