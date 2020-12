DJ gaat 103.1 uur non-stop radio maken op Paradise FM Curaçao

Radiopresentator Maarten Schakel gaat van 20 tot 24 december proberen 103.1 uur non-stop radio te maken op Paradise FM. Paradise FM is een radiozender op het eiland Curaçao.

Doel

Doel van de radio-marathon is aandacht te genereren voor de Paradise FM kerstactie ‘Een Wens Voor Iedereen Met 103.1’. Zondagochtend om 10 uur (plaatselijke tijd, 15.00 uur Nederlandse tijd) geeft premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao het startsein voor de actie. Iedere vier uur krijgt Schakel een pauze van 15 minuten, waarin hij kort kan slapen, kan douchen of een rondje kan lopen.

Wensen in vervulling

Tijdens de radio-uitzending trekken dj’s Joris Reer en Nadine Roos het eiland over om zoveel mogelijk wensen van luisteraars voor anderen in vervulling te laten gaan. De afgelopen weken konden die worden ingezonden via de website van het radiostation.

103.1 uur

Het plan van Maarten Schakel is om non-stop radio te maken tot 24 december om 17.06 uur, wanneer de 103.1 uur erop zitten. Tijdens de uitzending belt Schakel met zijn collega’s op locatie, met bekende en minder bekende Curaçaoënaars, kunnen luisteraars prijzen winnen en is er livemuziek.

Daarnaast is een bijzonder onderdeel de ‘Toke de keda-gast’, waarbij een prominente gast gedurende de avondklok van 21 uur tot 4.30 ‘s nachts zal aanschuiven en zal mee presenteren – geheel volgens coronarichtlijnen.

Luisteren

Luisteren naar de radiozender kan op Curaçao via 103.1 MHz en wereldwijd via een livestream op paradisefm.cw

Sociale media: