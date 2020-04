Programma’s NPO Zapp en Schooltv via BVN te zien in Caribisch gebied

Vanaf nu zijn educatieve programma’s van NPO Zapp en Schooltv (NTR) via BVN op de lokale tv-zenders in het Caribische deel van het Koninkrijk te zien.

Coronacrisis

Volgens de NPO is er juist nu tijdens de coronacrisis is er behoefte aan kwalitatieve leerzame programma’s voor kinderen op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, waar de scholen nu ook zijn gesloten.

Schooltv bestaat uit educatieve programma’s die normaliter gebruikt worden in het onderwijs. De uitzendingen zijn gedurende vijf weken elke schooldag tussen 08.30 en 10.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur (Caribische tijd) te volgen op de lokale zenders.

Caribische omroepen

BVN, de publieke televisiezender voor Nederlandstaligen in het buitenland, heeft hiervoor ruimte vrijgemaakt in haar programmering. Het BVN-signaal, dat wereldwijd via satelliet is te ontvangen, wordt ook doorgezet naar de lokale Caribische omroepen, waaronder: TeleAruba (te ontvangen in Aruba en Curaçao), Flamingo TV en Telbo (beide in Bonaire), Satel (de lokale zender in Saba) en Eutel (de zender voor Sint Eustatius).

