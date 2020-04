Ook Dolfijn FM op Curaçao kleurt oranje op Koningsdag

Radiozender Dolfijn FM kleurt op Koningsdag helemaal oranje. De radiozender uit Curaçao draait op maandag 27 april alleen maar muziek van Nederlandse bodem.

Landelijke en regionale radiozenders in Nederland staan op Koningsdag helemaal in het teken van het Nederlandse product. Elke radiozender geeft hier op zijn eigen manier vulling aan. Radiozenders die meedoen zijn onder andere de radiozender van NPO, Qmusic, Sky Radio, Radio 10, Radio Veronica, KINK, Slam!, 100%NL en de publieke regionale radiozenders.

Ook radiozender Dolfijn FM op Curaçao staat op Koningsdag helemaal in het teken van muziek van Nederlandse bodem. “Wie had er geen zin in een koud biertje in Pietermaai, de markt in Punda of een van de gezellige feesten rondom Koningsdag? Dolfijn FM had grote plannen rondom Koningsdag. Nu dat niet meer doorgaat en de straten niet langer oranje kleuren, kleurt Dolfijn FM dat wel!“, aldus de radiozender.

De themadag heeft als symbool eenheid. “Nu meer dan ooit is eenheid in het Koninkrijk nodig. Alleen samen kunnen we de coronaciris het hoofd bieden”, aldus het radiostation.

Dolfijn FM is op Curaçao te beluisteren via 97.3 MHz, op Bonaire via 97.5 MHz en wereldwijd via Internet. Naast Dolfijn FM zijn er via Internet ook drie themazenders te beluisteren: Hits, Urban en Latin. Vanwege de coronaciris heeft de radiozender tijdelijk een aangepaste programmering.

Meer informatie over de programmering van andere radiozenders tijdens Koningsdag 2020 vind je hier:

