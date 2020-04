Ook regionale radio op Koningsdag in teken van het Nederlandse product

Ook bij de regionale radiozenders staat op Koningsdag het Nederlandse product centraal. Dit heeft de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) bekend gemaakt.

Radiozenders

Op Koningsdag staat een groot aantal radiozenders twaalf uur lang in het teken van het Nederlandse product. Samen bieden de stations artiesten en musici van eigen bodem een steuntje in de rug, nu door de coronacrisis hun optredens komen te vervallen. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd. Ook de regionale omroep doet mee.

“Uit de eigen regio”

Edwin de Kort, voorzitter van het overleg van hoofdredacteuren van de regionale omroep: “De regionale omroep doet natuurlijk ook mee aan dit mooie initiatief. Ook wij staan op Koningsdag in het teken van het Nederlandse product. Artiesten en musici uit de eigen regio en muziek in dialect en/of streektaal bieden we de hele dag een podium. Op deze manier kunnen we samen met onze luisteraars de artiesten en musici uit onze eigen buurt een hart onder de riem steken.”

Hele dag

Normaal gesproken biedt de regionale omroep muziek in eigen dialect of streektalen en artiesten uit de eigen regio al een podium. Op Koningsdag gaat dat dus de hele dag gebeuren.

Radiozenders

Maandag 27 april is van 07.00 tot 19.00 uur op de deelnemende radiozenders Nederlands product te horen. De deelnemers zijn in elk geval NPO Radio, 100% NL, SLAM!, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, KINK, Qmusic en de regionale omroep.