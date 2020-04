Wilfred Genee krijgt eigen radiozender op JUKE: Café Genee

Presentator Wilfred Genee krijgt vanaf volgende week zijn eigen radiozender op het muziekplatform JUKE: Café Genee.

Nederlands product

In Café Genee is enkel Nederlands product te horen, door Wilfred zelf geselecteerd en gepresenteerd. Op het kanaal zijn Hollandse meezingers, kroeghits en Nederpop-klassiekers te horen. Genee start dit kanaal om Nederlandse artiesten een extra podium te bieden. Café Genee is vanaf volgende week gratis te beluisteren via de apps van JUKE en op JUKE.nl.

Legends Top 50

Veronica Inside zendt op maandag 27 april een speciale Legends Top 50 uit, een hitlijst met enkel muziek van Nederlandse legendes. Eerder werd bekendgemaakt dat een groot aantal radiozenders, waaronder Radio Veronica, die dag in het teken staan van Nederlands product. Veronica Inside wil dit initiatief versterken met de speciale hitlijst.

“Groot fan van het Nederlandse product”

Wilfred Genee, presentator Veronica Inside: “Ik ben een groot fan van het Nederlandse product. Veel Nederlandse artiesten krijgen al een podium in onze show, maar we willen iets extra’s doen. Van Nederlandse legendes tot hedendaagse artiesten. Denk aan Golden Earring, John de Bever, André Hazes, Rob de Nijs, Doe Maar en De Dijk: het komt allemaal voorbij in onze speciale Top 50. We gaan er alles aan doen om Nederlandse artiesten te helpen, ze verdienen het.”

Langere uitzending

Presentator Wilfred Genee, sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans verlengen hun programma eenmalig en zenden op maandag 27 april uit van 13.00 uur tot 18.00 uur. Luisteraars kunnen suggesties aandragen via radioveronica.nl of door een bericht te sturen via de Veronica-app.

Legends-maand

De Nederlandse Legends Top 50 ligt in het verlengde van de Legends-maand op Radio Veronica. Tot en met vrijdag 24 april staat de radiozender in het teken van de grootste muzikale legendes aller tijden. Op vrijdag 24 april is een internationale Legends Top 50 te horen, op maandag 27 april de nationale gepresenteerd door het team van Veronica Inside.

