NPO Radio 2 week lang in teken van De Grote Bonanza

NPO Radio 2 staat van maandag 20 tot en met maandag 27 april in het teken van De Grote Bonanza. Luisteraars kunnen acht dagen lang nummers aanvragen voor zichzelf of voor iemand anders: van liedjes die troost bieden tot de broodnodige oppeppers, van klassiekers uit de Top 2000 tot gloednieuwe songs.

Verhalen vertellen

De luisteraars krijgen tijdens De Grote Bonanza ruim baan om hun verhalen te vertellen. Uiteraard over welke impact de coronacrisis op hun leven heeft en hoe zij daarmee omgaan, maar ook vrolijke, romantische en opbeurende verhalen zijn meer dan welkom. Ontspanning en afleiding bieden ook de bekende NPO Radio 2-spellen zoals de IntroRally, het 60 Seconden Spel en de Top 2000 Shuffle die deze week vaker dan gebruikelijk voorbijkomen.

Afsluiting

De afsluiting van De Grote Bonanza is op Koningsdag, maandag 27 april: dan staat NPO Radio 2, net als veel andere radiozenders, volledig in het teken van muziek van eigen bodem. Van 07.00 tot 19.00 uur is op alle deelnemende stations uitsluitend Nederlands product te horen.

NPO Radio 2 gaat daarna nog door met een aantal live optredens van Nederlandse artiesten tijdens het Koningsdagfestival; op zender en via de website van de radiozender.

