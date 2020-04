Qmusic komt met ‘Qmusic presenteert: Samen Oranje’ op Koningsdag

Qmusic komt tijdens Koningsdag met ‘Qmusic presenteert: Samen Oranje’. Dit wordt volgens de radiozender een groot koningsdagfestival met elk uur live optredens en een muzikale vrijmarkt.

Koningsdag

Alle radiostations draaien op Koningsdag, maandag 27 april, alleen muziek van Nederlandse artiesten, zo werd eerder bekend. Elk radiostation geeft er op zijn eigen manier invulling aan. ‘Qmusic presenteert: Samen Oranje’ wordt een groot koningsdagfestival met elk uur live optredens en een muzikale vrijmarkt.

Line-up

Qmusic heeft de grootste Nederlandse namen van het moment weten te strikken voor de line-up van Koningsdag. Artiesten die een huiskameroptreden geven zijn onder anderen Davina Michelle, Nielson, Miss Montreal, Di-rect, Suzan & Freek, Maan, Kraantje Pappie, Rolf Sanchez en songfestival-vedette Duncan Laurence. Daarnaast draait het succesvolle dj-duo Lucas & Steve een live set. Het complete programma, met onder meer nog een grote surprise act, wordt binnenkort bekend gemaakt.

“Verbinding is in deze tijd heel belangrijk”

Programmadirecteur Dave Minneboo laat weten: “Bij Qmusic maken we radio voor en mét de luisteraars. Die verbinding is juist in deze tijd heel belangrijk. En als er iets is dat ons allemaal verbindt, is het wel Koningsdag. Daarom pakken we flink uit. Er is voor elk wat wils: grote namen voor volwassenen en een muzikale vrijmarkt voor de kleintjes. Voor een geslaagde Koningsdag hoeven luisteraars dus behalve naar Qmusic nergens naartoe.”

Muzikale vrijmarkt

Voor de kleinste luisteraars heeft Qmusic ook iets speciaals in petto. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven voor de muzikale vrijmarkt. Of ze nou net begonnen zijn met blokfluitles of een moppie willen zingen, op de Q-vrijmarkt is al het talent welkom. Tijdens het optreden wordt in de Qmusic-app met de pet rondgegaan. Luisteraars kunnen de jeugdige artiest – gratis – een zakcentje dat ze het waard vinden geven voor het optreden. Qmusic geeft dit dan (maximaal €50 euro) aan de jonge performer.

Samenwerking

Meer informatie over de samenwerking tussen de radiozenders op Koningsdag vind je hier. Ook de regionale omroepen doen mee aan deze samenwerking.