KINK start op Koningsdag een nieuwe themazender: KINKNL

KINK lanceert op Koningsdag, maandag 27 april, haar derde themazender genaamd KINKNL, een station met uitsluitend alternatieve muziek van eigen bodem.

“Spannende en onzekere tijden”

“Het zijn spannende en onzekere tijden voor Nederlandse artiesten. In een branche waar het normaal gesproken al moeilijk is om het hoofd boven water te houden, is de situatie door het wegvallen van liveconcerten nu helemaal precair”, aldus programmadirecteur Michiel Veenstra.

“KINK heeft na een oproep van DeWolff aan alle radiozenders om meer Nederlandse muziek te draaien een complete KINKNL dag in het leven geroepen die op 20 maart plaatsvond. We willen het niet bij die ene dag houden. Naast het veelvuldig draaien van nieuwe Nederlandse muziek komt er nu dus ook een apart station met uitsluitend muziek ‘van hier’, van Nederlandse bodem. Op Koningsdag draait KINK, net als bijna alle Nederlandse radiostations, uitsluitend alternatief, Nederlands product. Dat zetten we daarna door met een spiksplinternieuwe themazender waar vanaf 1900 u ’s avonds 24/7 louter Nederlandse alternatieve popmuziek te horen is. De serieuze Nederlandse pop- en rockmuziek verdient een eigen radiostation en KINK geeft ze die”, aldus Veenstra.

Distortion

KINKNL is niet het enige themastation dat binnenkort begint bij KINK: op Tweede Paasdag start KINK Distortion, een station met uitsluitend de beste metal, hardrock en metalcore.

Luisteren

De zender is vanaf maandag 27 april 19:00 uur 24/7 online te beluisteren via KINK.nl, de KINK app en smart speakers als de Google Home en internetradio’s zoals Sonos.

Sociale media: