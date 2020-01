De 538 Ochtendshow gaat naar Olympische Spelen in Tokyo

De 538 Ochtendshow reist deze zomer af naar Tokyo en volgt de Nederlandse sporters op de voet tijdens hun strijd voor het Olympisch Goud. De ochtendshow komt gedurende de Olympische Zomerspelen dagelijks live vanuit Tokyo. Frank Dane en het team ontvangen topsporters en artiesten in de 538-studio op locatie in het TeamNL Tokyo Center.

“Zo dicht mogelijk bij het Olympische vuur”

Marc Adriani Content & Programma Directeur, Radio: ‘Al sinds de zomerspelen van 2000 is Radio 538 aanwezig bij het grootste sportevent van de wereld en ook deze editie verhuizen we de complete studio naar Tokyo. We bieden onze luisteraars de kans om op deze manier zo dicht mogelijk bij het Olympische vuur te komen. 538 omarmt sport en Oranje in het bijzonder en op deze manier zitten we middenin het Oranje hart van de Olympische Spelen.’

“Mooie radio”

538-dj Frank Dane: ‘De Olympische Spelen is het mooiste sportpodium van de wereld en wij mogen vanuit daar elke dag uitzenden. Ik kan niet wachten en wil alles meemaken. Wedstrijden zien, huldigingen beleven en mooie radio maken met de atleten in de studio. En natuurlijk veel sushi eten!’

TeamNL

Samen met het Holland Heineken House vormt TeamNL Tokyo Center hét kloppende hart voor alle Nederlandse sporters, hun begeleiding, familie, vrienden en uiteraard fans. De 538 Ochtendshow met Frank Dane vanuit Tokyo is vanaf maandag 27 juli tot en met vrijdag 7 augustus te horen op Radio 538.