Tot en met vrijdag 10 februari staan de Jaren 60 centraal op NPO Radio 5. De week wordt afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60.

B-kantje

Tijdens De Week van de Jaren 60 serveren de dj’s van NPO Radio 5 hun favoriete singles aan de luisteraars. De dj’s draaien eerst de populaire A-kant, later gevolgd door het doorgaans minder bekende B-kantje dat vaak onterecht onbelicht is gebleven.

Drie is Prijs

Luisteraars kunnen in De Week van de Jaren 60 meedoen aan het spel Drie is Prijs. De opdracht bestaat telkens uit drie onderdelen: herken een song aan het intro, wiens stem is er te horen en een triviavraag. Wie alle drie de antwoorden weet te geven, wint de originele en gloednieuwe NPO Radio 5-klok in de vorm van een lp.

Evergreen Toplijst

De Week van de Jaren 60 wordt op vrijdag 10 februari afgesloten met de Evergreen Toplijst van de Jaren 60, te horen tussen 06.00 en 20.00 uur op NPO Radio 5. De Toplijst wordt samengesteld door de luisteraars die via nporadio5.nl kunnen stemmen van zaterdag 4 tot en met woensdag 8 februari.

Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.