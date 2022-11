Digitenne van KPN past per 1 januari 2023 haar zenderaanbod aan. Zo komt ESPN in het basispakket van de aanbieder van digitale televisie via de ether.

Basispakket

Daardoor is ESPN 1 voor alle Digitenne kijkers gratis beschikbaar. Tevens worden ook ESPN 2 en ESPN 3 toegevoegd aan het aanbod, “Met een mooie sportieve winter in aantocht, ben ik blij dit nieuws te kunnen delen“, zegt Gijs Isbouts van Digitenne in een persbericht. “KPN TV zijn al vertrouwd met ESPN in het basispakket, nu zitten sportliefhebbers ook bij Digitenne helemaal goed.”

Xite verdwijnt

Het open kanaal ESPN 1 is straks te zien op kanaal 14. Digitenne klanten die een betaald ESPN abonnement afnemen, kunnen ESPN zenders 2 en 3 bekijken via kanaal 25 en 26. “Daarmee zijn straks alle Eredivisie wedstrijden ook voor Digitenne kijkers beschikbaar”, aldus Gijs Isbouts. Omdat Digitenne gebruik maakt van frequentieruimte verdwijnt muziekkanaal Xite (kanaal 27), die tot nu toe als bonuszender werd aangeboden.