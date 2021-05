Digitenne van KPN veroorzaakt storingen op diverse zendmasten in Engeland. KPN wijzigt daarom eind mei de frequentie van de Digitenne-zendmast in het Texelse Den Burg.

Wijziging

In de nacht van 27 op 28 mei wordt het uitzendkanaal van Digitenne voor de televisiezenders Disney XD/Veronica, RTL 8, Comedy Central, Een, Canvas, Discovery, Eurosport en Porhub in Den Burg op Texel aangepast. Digitenne verhuist het uitzendkanaal van kanaal 35 naar 45. Reden voor deze wijziging is het feit dat het huidige uitzendkanaal storingen veroorzaak op enkele Engelse zendmasten.

Opnieuw zoeken

Inwoners en vakantiegangers op Texel moeten op 28 mei aanstaande eenmalig een stappenplan doorlopen om weer beeld te krijgen op de genoemde zenders. Meer informatie is hierover te vinden op het forum van KPN.