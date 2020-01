Directeur RADIONL teleurgesteld in organisatie RadioRing

Nico Silvius, directeur van radiozender RADIONL is zeer teleurgesteld in de organisatie van de RadioRing. Zijn radiozender is uitgesloten van deelname aan de radioprijs.

Gisteravond werden tijdens het RadioGala voor de 14e keer de RadioRingen uitgerijkt. Winnaar van de Gouden RadioRing 2019 is Veronica Inside van Radio Veronica. In 2009 werd deze prijs gewonnen door het programma Morgenstond van de regionale commerciële radiozender RADIONL. Deze radiozender is al enige tijd uitgesloten van

Nico Silvius, directeur bij radiozender RADIONL, vindt de gang van zaken rond de RadioRing “onbegrijpelijk belachelijk en kinderachtig“. “Onbegrijpelijk belachelijk en kinderachtig dat RADIONL niet meer mee mag doen aan de radioring omdat RADIONL instaat is om 600.000 mensen te mobiliseren om te stemmen en dan winnen ze weer. Na dat Morgenstond in 2019 heeft gewonnen de RadioRing is RADIONL gediskwalificeerd en ontvangt zelfs niet eens een uitnodiging voor het gala. De Bananenrepubliek Nederland Hoop dat leuk feestje was gisteravond.”, aldus de directeur op de Facebook-pagina van de radiozender.

Groot Nieuws Radio

Ook radiozender Groot Nieuws Radio, dat in 2015 de Gouden RadioRing won met met programma Blessings, is uitgesloten van deelname omdat de radiozender niet voldoet aan de reglementen om mee te doen.

Volgens de reglementen van de prijs komen alle radioprogramma’s van Nederlandse makelij in aanmerking voor de prijs, die zijn uitgezonden door de Nederlandstalige, landelijke publieke omroep en commerciële stations in de periode van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020. Landelijke stations zijn NPO zenders, commerciële stations die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Commerciële Radio (VCR) en stations die op programma-niveau deelnemen aan het NLO (Nationaal Luister Onderzoek).

