Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere

Horse & Country, NPO 2 Extra en Animal Planet de zogenaamde zenders van de maand in de maand juni.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Horse & Country

Bij aanbieder T-Mobile is Horse & Country de zender van de maand in juni. “Horse & Country is de zender voor liefhebbers van paardensport en het buitenleven en brengt de beste internationale hippische sportwedstrijden, programma’s over topruiters en trainers in de paardensport, documentaires en nog veel meer. Maak nu kennis met deze programma’s op kanaal 18.“, aldus de aanbieder.

NPO 2 Extra

Bij aanbieder KabelNoord is NPO 2 Extra in de maand juni te zien voor alle abonnees met digitale televisie op kanaal 13. Op de publieke themazender is van vrijdag 16 juni tot met zondag 18 juni veel live concerten te zien vanaf Pinkpop. Ook bij aanbieders Delta en CAIWAY is NPO 2 Extra tijdens Pinkpop te zien voor alle abonnees.

Animal Planet

Bij aanbieder SKV uit Veendam is Animal Planet te zien als zender van de maand in juni op kanaal 999. “Animal Planet HD is de enige entertainmentzender die zich volledig richt op dieren en natuur. Het laat de kijker kennismaken met de onweerstaanbare karakters uit het hele dierenrijk. Van de kleine insecten en huisdieren tot de gevaarlijkste jagers in het wild“, aldus de aanbieder.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat Discovery Science bij aanbieder KPN de zender van de maand is in juni.