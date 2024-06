Het muziekfestival Pinkpop is komend weekeinde weer uitgebreid te volgen via de NPO op 3FM, Radio 2, NPO 3 en NPO 2 extra.

3FM

Tijdens Pinkpop komt 3FM het hele weekend live vanaf de 3FM-studio op het festivalterrein in Landgraaf uit. Vrijdag tussen 16.00 en 19.00 is 3FM-dj Rob Janssen te horen, gevolgd door Jamie en Olivier van 19.00 tot 22.00 uur. Eva Koreman en Mart Meijer sluiten de Pinkpop-vrijdag af tussen 22.00 en 01.00 uur.

Op zaterdag en zondag zijn van 16.00 tot 19.00 uur Mark van der Molen en Mai Verbij te horen, daarna Jamie en Olivier tussen 19.00 en 22.00 uur. Sophie Hijlkema en Mart Meijer sluiten de avond op zaterdag en zondag tussen 22.00 en 01.00 uur af. In het Pinkpopweekend komen onder meer S10, Yungblud, Froukje, Keane, Hozier, Pommelien Thijs en De Jeugd van Tegenwoordig langs voor interviews, doen 3FM-dj’s live verslag vanaf het festivalterrein en kunnen de thuisblijvers meegenieten van live-optredens. Meer informatie vind je hier.

Pinkpop op NPO Radio 2

NPO Radio 2 doet dit jaar voor het eerst live verslag vanaf Pinkpop in Landgraaf. DJ’s Paul Rabbering en Annemieke Schollaardt zijn op zaterdag en zondag tussen 14.00 en 16.00 uur live vanaf het Pinkpopterrein te horen. Ze doen sfeerverslag van het festival, spreken de optredende artiesten én bezoekers over de veelbelovende 53e editie. Meer informatie vind je hier.

NPO 3 en NPO 2 extra

Voor de muziekliefhebbers die er niet bij kunnen zijn, niet voor iedere dag een kaartje hebben of na afloop nog willen nagenieten: geen paniek! Eva Cleven, Vera Siemons én Frank Evenblij presenteren dit jaar Pinkpop 2024 live op NPO 3. Behalve dat er in de uitzending heel veel optredens te zien zijn, bespreken ze de meest opvallende momenten en nemen ze de kijker mee naar de artiesten backstage.

Uitzending op NPO 3 Pinkpop 2024:

– zaterdag 22 juni om 21:15 uur bij de NTR op NPO 3

– zondag 23 juni om 19:40 uur én om 23:10 uur bij de NTR op NPO 3

Op NPO 2 extra is het festival ook non-stop te volgen, vanaf vrijdagochtend 12:00 tot zondagnacht 00:30. De zender is voor iedereen te zien via NPO Start of online. Via de digitale televisie is de zender te zien via kanaal 82. Bij Ziggo is de zender tijdelijk onderdeel van het digitale basispakket.