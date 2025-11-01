Vandaag start de FunX DiXte 1000: dé lijst met de duizend beste tracks aller tijden gekozen door het FunX-publiek. Op vrijdag 7 november eindigt de lijst om 19.00 uur met de absolute DiXte track.

Ruim 400 tracks van Nederlandse bodem

Nederlandse artiesten zijn dit jaar beter vertegenwoordigd dan ooit: met ruim 400 Nederlandse tracks in de lijst is het aandeel muziek van eigen bodem nog nooit zo groot geweest. Frenna staat met maar liefst 50 tracks in de FunX DiXte 1000 van 2025. Afgelopen jaar waren dit er nog 42. Het gaat om zowel zijn solomuziek als muziek van SFB. En ook nu maakt hij kans om op nummer 1 te eindigen: met zijn zomerhit ZAAZAA. Na Frenna zijn Ronnie Flex (44 keer), Jonna Fraser (33 keer), Emms (31 keer – 8 keer solo en 23 keer met Broederliefde) de Nederlandse artiesten met de meeste tracks in de DiXte 1000.

Diverse DiXte

In de DiXte 1000 komen tracks uit maar liefst 15 verschillende genres voor: van Afro tot Urban, van Reggae tot Pop. De oudste track stamt uit januari 1983 (Billie Jean van Michael Jackson), terwijl de nieuwste vers van de pers is gerold: Que Pasa van Mensa Ft. SRNO is op 25 oktober 2025 gereleased en maakt nu al opwachting in de DiXte 1000. In de lijst zijn nummers in zes verschillende talen te horen.

DiXte 1000 Lounge

Tijdens de DiXte 1000 uitzendweek is elke avond de DiXte 1000 Lounge te horen. Artiesten als Cho, Broederliefde, Qlas en Dior komen langs om een show te co-hosten en om hun favorieten uit de DiXte 1000 te delen met de luisteraar. Ook influencers Jalal Oba en Ta Joela brengen een bezoek aan de FunX-studio. Daarnaast zijn er optredens van artiesten die tracks uit de DiXte 1000 coveren, waaronder Yxng LE, Amy-Grace (winnaar FunX Talent), Kilate Tesla en Giniio. De FunX DiXte 1000 Lounge is van zaterdag 1 tot en met donderdag 6 november te horen tussen 19:00 en 22:00 uur.

Luisteren en kijken

De NPO FunX DiXte 1000 is tot en met vrijdag 7 november te volgen via NPO FunX, de app van de radiozender, FunX.nl en de social media kanalen van FunX. Luisteren kan in de Randstad via FM, landelijk via DAB+ en wereldwijd via Internet.