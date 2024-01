NPO 3FM, NPO FunX en NPO 3 besteden tot en met zaterdag volop aandacht aan Europa’s grootste showcasefestival Eurosonic Noorderslag (ESNS).

Eurosonic Noorderslag

Het festival Eurosonic Noorderslag bestaat eigenlijk uit twee festivals. Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en vindt ieder jaar in januari op de woensdag, donderdag en vrijdag vóór Noorderslag plaats in Groningen. Tijdens het festival treden een kleine 250 bands en acts op, op 36 podia in de Groningse binnenstad. In tegenstelling tot Noorderslag treden tijdens Eurosonic artiesten op uit zowel Nederland als uit andere Europese landen.

3FM

Op zaterdag, tijdens het Nederlandse festival Noorderslag, eert 3FM de Nederlandse popmuziek. De publieke omroep wil Nederlands talent vanaf het prille begin supporten en via onze kanalen een podium bieden. Vanaf 10.00 uur is daarom op 3FM alleen maar muziek van eigen bodem te horen. Vanaf 16.00 uur is 3FM-dj Yoeri Leeflang al live vanuit Groningen te horen, tot 19.00 uur doet hij verslag van Noorderslag. Daarna volgen Sophie Hijlkema en Mart Meijer, waarop dj’s Jamie Reuter & Olivier Bakker tussen 22.00 en 01.00 uur te horen zijn. Om 23.00 uur wordt de Popprijs uitgereikt door 3FM-dj’s Vera Siemons en Justin Verkijk, dit is live te volgen op 3FM, NPO Luister en NPO 3. Meer informatie vind je hier.

3voor12

VPRO 3voor12 doet crossmediaal verslag van het hele festival: op de site, social media, met online video, foto’s, tiplijsten, opwarmstukken, interviews en recensies vanuit Groningen. Dagelijks benoemt 3voor12 de hoogtepunten en must-see’s voor komende festivalzomer. De redacteuren zijn vanuit hartje stad te horen met hun bevindingen en sfeerverslagen in de radio-uitzendingen van 3FM, van woensdag- t/m zaterdagavond. Meer informatie vind je hier.

NPO 3

Op zaterdag 20 januari vanaf 22.00 uur presenteren 3FM-dj’s Vera Siemons en Justin Verkijk live vanuit de Oosterpoort in Groningen Eurosonic Noorderslag 2024. Een muzikale uitzending van negentig minuten gevuld met interviews, reportages en optredens van jonge bands en artiesten. Ook de prestigieuze Popprijs wordt live in deze uitzending uitgereikt aan de act of artiest die afgelopen jaar een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse muziek. Eurosonic Noorderslag is zaterdag 20 januari live te zien bij de NTR op NPO 3.

FunX

FunX host op de vrijdag van Eurosonic Noorderslag tussen 16.00 uur en 19.00 uur een stage op ESNS Air. Op die dag zorgen Lusho, Bokoesam en DYSTINCT voor een groot feest op de Grote Markt in Groningen. Het podium is gratis te bezoeken tussen die uren. FunX doet ook verslag van het podium op de radio, social media en FunX.nl.

OOG

Ook de lokale omroep van Groningen besteedt uitgebreid aandacht aan het festival. Tijdens Eurosonic is OOG Radio vam 17.00 uur tot 23.00 uur live te beluisteren vanaf het festival. Dit volgen kan via de FM 106.6MHz, of via de website van OOG Tv.