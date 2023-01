NPO 3FM, NPO FunX en NPO 3 besteden tot en met zaterdag 21 januari volop aandacht aan showcasefestival Eurosonic Noorderslag. NPO 3FM en NPO FunX komen live vanaf het festival in Groningen en doen verslag van aanstormend Nederlands én Europees talent, NPO 3 brengt liveregistraties en achtergrondverhalen van Eurosonic Noorderslag.

Eurosonic Noorderslag

Het festival Eurosonic Noorderslag bestaat eigenlijk uit twee festivals. Eurosonic is het grootste showcasefestival van Europa en vindt ieder jaar in januari op de woensdag, donderdag en vrijdag vóór Noorderslag plaats in Groningen. Tijdens het festival treden een kleine 250 bands en acts op, op 36 podia in de Groningse binnenstad. In tegenstelling tot Noorderslag treden tijdens Eurosonic artiesten op uit zowel Nederland als uit andere Europese landen.

NPO 3FM

Sinds maandag 16 januari staat NPO 3FM in het teken van Eurosonic Noorderslag. In het nieuwe avondprogramma VoorAan van Jamie Reuter en Olivier Bakker (POWNED) blikken de dj’s vooruit op het festival en laten de luisteraar kennismaken met nieuwe Nederlandse en Europese acts. Vanaf donderdag 19 januari komt het programma live vanuit Groningen waar Jamie en Olivier verslag doen van het Europese showcasefestival, met livesessies van onder meer The Haunted Youth, néomí (3FM Talent), The Scratch, S1MBA en Nonchelange. Meer informatie op website 3FM.

FunX Stage

NPO FunX host dit jaar een FunX Stage op de Grote Markt in Groningen. Hier treden grote FunX-artiesten op, zoals Katnuf, Dopewboy, Ir Sais en FMG. Ochtend-dj Fernando Halman doet de presentatie. Het podium is gratis te bezoeken tussen 13.00 en 16.30 uur. FunX doet ook verslag van het podium op de radio, social media en FunX.nl.

NPO 3

Op zaterdag 21 januari vanaf 22.05 uur presenteren 3FM-dj’s Vera Siemons en Justin Verkijk live vanuit Groningen het televisieprogramma Eurosonic Noorderslag. Een uitzending van negentig minuten gevuld met interviews, reportages en optredens van jonge bands en artiesten zoals onder anderen Nonchalange, néomí, Coloray, Joost en Cosmic Crooner. Maar de vraag van de avond is; wie wordt de winnaar van de Popprijs 2022? Eurosonic Noorderslag is zaterdag 21 januari live te zien bij de NTR op NPO 3.