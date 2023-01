NPO FunX start het nieuwe jaar met een vernieuwde programmering. Vanaf maandag 16 januari starten FunX-dj’s Nordin Besseling en Vonneke Bonneke met de nieuwe middagshow ‘Nordin & Vonneke’. Radio-dj Igmar Felicia komt het FunX-team versterken met een geheel nieuwe show op zondagmiddag.

“Trots”

Chanelva Rier, zendermanager NPO FunX: “We starten het jaar goed met een vernieuwde programmering voor FunX. Als nieuwe zendermanager ben ik nu al trots dat we met onze presentatoren en makers weer zoveel mooie programma’s neerzetten. De programmering laat zien dat we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat niet alleen de beste muziek laten horen, maar dat de FunX-luisteraar daarin altijd centraal staat. Dat geldt ook voor het nieuwe programma van Igmar Felicia, die we in het nieuwe jaar mogen verwelkomen in ons hechte FunX-team. Ik ben heel blij dat hij met zoveel energie start aan zijn nieuwe weekendprogramma op FunX. Ik heb ontzettend veel zin in al het moois dat dit jaar op de planning staat en kan niet wachten om dat met het publiek te delen.”

Igmar Felicia

FunX verwelkomt Igmar Felicia op zondagmiddag met zijn nieuwe show. Tussen 16.00 en 19.00 uur bepaalt de luisteraar alles. Maar echt alles. De muziek, gasten, onderwerpen en prijzen. Igmar Felicia: “Ik heb de afgelopen maanden de tijd genomen om na te denken over hoe ik radio zou willen maken en wat ik belangrijk vind in mijn radioshow. FunX gaf me de tijd en ruimte om iets te creëren wat bij mij als radiomaker past. Tijdens de voorbereiding zorgde de voorpret ervoor dat ik weer zoveel energie kreeg om radio te maken, dat ik niet kan wachten om te beginnen. Ik kijk er heel erg naar uit om samen met mijn gasten en het FunX-publiek een show te maken, tot snel!”

Meer informatie via deze pagina.