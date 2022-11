Chanelva Rier start op 1 januari als zendermanager van NPO FunX. De 32-jarige Rier is op dit moment adjunct-programmaleider bij de publieke zender. Daarvoor was ze eindredacteur van de ochtendshow ‘Start met Fernando’ en producer/redacteur van diverse programma’s op NPO FunX.

“Vereerd”

Chanelva Rier: “Na meer dan 10 jaar voor NPO FunX gewerkt te hebben ben ik vereerd dat ik vanaf 1 januari de zender een volgende fase in mag leiden. In mijn verschillende rollen heb ik FunX leren kennen als een crossmediaal radiomerk dat jongeren in de grote steden en daarbuiten weet te bereiken met een uniek en herkenbaar geluid. Dat doen we met fantastische evenementen als de FunX Music Awards en DiXte 1000, maar ook via de grote online community rondom FunX. Ik heb ontzettend veel zin om in het nieuwe jaar aan de slag te gaan!”

Niels Hoogland blijft tot januari de zendermanager van NPO FunX. Hij besloot eerder dit jaar te vertrekken om als zelfstandige in de media verder te gaan.