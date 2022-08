Niels Hoogland stopt per januari 2023 als zendermanager van NPO FunX. In het najaar start de procedure voor de benoeming van een nieuwe zendermanager voor NPO FunX.

Zendermanager

Hoogland was sinds eind 2016 officieel zendermanager bij de publieke radiozender. Sinds begin 2015 beklede hij deze functie al op adjunct-basis. Hoogland gaat zich nu met bezig houden met andere werkzaamheden buiten de radiozender.

“Trots en veel plezier”

Hoogland over zijn vertrek: “Ik heb met trots en heel veel plezier bijgedragen aan het succes en de groei die we de afgelopen jaren met het totale team bij FunX hebben gerealiseerd. Dat we ons nu tot de meest relevante mediamerken voor jonge mensen in Nederland mogen rekenen, geeft enorme voldoening. En daarmee is dit ook een geschikt moment om voor een rol als zelfstandige te kiezen, met de focus op talent coaching en strategisch advies, de dingen die dit werk zo leuk maken. Ik wil Jurre en alle collega’s, zowel binnen de NPO als FunX, bedanken voor alle hulp en de fijne samenwerking.”