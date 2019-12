“Radiozender NPO FunX bereikt wederom meer jongeren”

Het weekbereik van NPO FunX onder jongeren van 16-34 jaar uit de vier grote steden is voor het vijfde jaar op rij gegroeid zo blijkt uit onderzoek van Motivaction. In 2014 bereikte FunX nog wekelijks 14% van de stadsjongeren, dat is in 2019 gegroeid naar 27%; bijna een verdubbeling in een periode van vijf jaar, aldus de NPO in een persbericht.

Stadsjongeren

FunX is en blijft de populairste zender onder stadsjongeren met een migratie-achtergrond (een groei van 24% in 2015 naar 37% in 2019). De gerealiseerde groei van de zender komt voor een bijna evenredig deel voor rekening van autochtone stadsjongeren (een groei van 9% in 2015 naar 21% in 2019). De groei onder autochtone stadsjongeren en het marktleiderschap onder jongeren met een migratie-achtergrond bewijst dat FunX in een groeiende behoefte voorziet en erin slaagt een divers & jong publiek te verbinden.

Groei ondanks opkomst streamingdiensten

Niels Hoogland, zendermanager NPO FunX: “Uit het onderzoek blijkt dat de groei de laatste jaren in alle leeftijdscategorieën heeft plaatsgevonden en dat, ondanks de opkomst van de streamingdiensten, het weekbereik het hoogst is onder de 16-24-jarigen. Deze groep luistert dus nog steeds radio en de groep die naar naar FunX luistert is zelfs groter dan ooit.”