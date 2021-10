DJ David Guetta sluit vanaf dit weekend op zaterdag de 538 dancenacht tussen 02.00 en 03.00 uur af met zijn eigen radioshow. Hij keert hiermee na twee jaar terug bij het station. Naast Guetta hebben ook Nederlandse top dj’s Martin Garrix, Tiësto en Lucas & Steve een programma op de zender.

Sinds 2002

Al sinds David Guetta doorbrak in 2002, is hij een populaire artiest op Radio 538. In 2017 ontving hij uit handen van het radiostation de allereerste ‘538 Dance Smash Award’ en afgelopen jaar werd hij opnieuw geëerd met een ‘538 Top 50 Lifetime Achievement Award’. Deze award ontving hij mede omdat hij maar liefst 37 ‘Dance Smashes’ scoorde de afgelopen jaren. Tussen 2009 en 2019 was zijn radioshow ook al te horen op Radio 538.

“Trots”

Coco Hermans, Radio Director in een persbericht over de terugkomst van Guetta: “De nummer 1 dj van de wereld hoort natuurlijk op Radio 538. Daarom zijn we enorm trots dat David Guetta zich aansluit bij de zaterdagavond line-up van 538, met naast Guetta ook Martin Garrix, Lucas & Steve en Tiësto.”

Programmering zaterdagavond