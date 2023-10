DJ Hardwell presenteert vanaf vrijdag 3 november zijn programma ‘Hardwell On Air’ op Radio 538. Het programma wordt iedere eerste vrijdagnacht van de maand uitgezonden van 02.00 tot 03.00 uur. Dit werd vrijdag bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Dance Event in het 538 DJ Hotel.

“Mega enthousiast”

Hardwell: “Ik ben mega enthousiast over de comeback van ‘Hardwell On Air’ op de radio! De show was altijd de perfecte manier om te verbinden met mijn fans en de muziek te delen waar ik zoveel passie voor heb. Het heeft even geduurd om deze herlancering voor elkaar te krijgen, maar ik kijk er ontzettend naar uit om dit nieuwe HOA-tijdperk af te trappen in samenwerking met Radio 538!”

Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.