In Amsterdam vindt vanaf vandaag het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Diverse radiozenders besteden aandacht aan dit grote dance-evenement.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie in Amsterdam gericht op dance. Dit jaarlijkse evenement biedt een dag- en een nachtprogrammering aan. Overdag functioneert het evenement als een platform voor de elektronische muziekindustrie.’s Nachts speelt het Amsterdam Dance Event zich af in clubs en andere uitgaansgelegenheden met bekende dj’s en musici uit binnen- en buitenland.

SLAM!

Speciaal voor ADE verhuist de SLAM! studio tot en met zaterdag 21 oktober naar Amsterdam. Vier dagen lang worden luisteraars vanuit hotel Room Mate Aitana getrakteerd op de lekkerste livesets en interviews van onder andere: Alan Walker, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Eelke Kleijn, Fedde Le Grand, Gabry Ponte, Headhunterz, James Hype, Joel Corry, Joris Voorn, Mau P, Meduza, Nicky Romero, Nora En Pure, Paul van Dyk en Sam Feldt. De uitzendingen zijn te volgen via SLAM! op de radio maar ook via SLAM!TV. Deze tv-zender is tijdelijk te zien in het basispakket bij Ziggo en KPN. Meer informatie via deze website.

Radio 538

Ook Radio 538 is de komende dagen te vinden in Amsterdam. Op 18, 19 en 20 oktober wordt The Social Hub Amsterdam City omgedoopt tot 538 DJ Hotel. “Drie dagen lang hoor je Radio 538 vanaf de namiddag live vanaf ADE én zijn er iedere dag exclusieve showcases“, aldus de radiozender. Een deel van de uitzendingen is ook te volgen via TV 538. Deze zender is bij Ziggo tijdelijk opgenomen in het basispakket. Meer informatie vind je hier.

NPO 3FM

NPO 3FM staat vrijdag en zaterdag in het teken van het Amsterdam Dance Event. Op vrijdag- en zaterdagavond komen de AvondVrijdagShow, 3voor12 Radio, Vera On Track en The Beat live vanuit de 3FM-studio in De Tolhuistuin in Amsterdam. Bekende dj’s als Darude, Coloray, Jungle by Night, Oguz, Ineffekt en Gigola komen langs voor interviews en unieke livesessies tijdens ADE. 3FM-dj Justin Verkijk lanceert tijdens het Amsterdam Dance Event een nieuw TikTok-kanaal en de podcast ‘Als Muren Konden Praten’. Meer informatie via deze pagina.