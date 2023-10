Bij KPN en Ziggo zijn tijdelijk extra televisiezenders te zien in het digitale basispakket. Dit alles heeft te maken met het Amsterdam Dance Event (ADE).

ADE

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie in Amsterdam gericht op dance. Dit jaarlijkse evenement biedt een dag- en een nachtprogrammering aan. Overdag functioneert het evenement als een platform voor de elektronische muziekindustrie.’s Nachts speelt het Amsterdam Dance Event zich af in clubs en andere uitgaansgelegenheden met bekende dj’s en musici uit binnen- en buitenland. Dit jaar wordt het evenement gehouden van woensdag 18 oktober tot en met zondag 22 oktober. Televisiezenders TV 538 en SLAM! TV besteden hier veel aandacht aan en zijn tijdelijk gratis te zien via Ziggo en KPN.

TV 538

Op 18, 19 en 20 oktober verhuist 538 hun studio naar Amsterdam om uit te zenden vanuit het 538 Dj Hotel. Hier ontvangen ze de grootste DJ’s ter wereld en zenden ze live DJ-sets uit van o.a. Joel Corry (18 okt), Afrojack (19 okt) en Hardwell (20 okt). Op zaterdag 21 oktober zenden ze de radioshow van Armin van Buuren live uit vanuit de Amsterdam ArenA waar Amsterdam Music Festival (AMF) wordt gehouden.

TV 538 is bij KPN te zien via kanaal 538. Bij Ziggo maakt de zender normaal onderdeel uit van een aanvullend televisiepakket maar de zender is van 18 oktober tot 1 november te zien in het digitale basispakket TV Standard/Ziggo GO (kanaal 538). Meer informatie vind je hier.

SLAM! TV

SLAM! heeft tijdens ADE een eigen studio in het Room Mate Aitana Hotel aan het Ijdok in Amsterdam. Populaire DJs komen naar hun locatiestudio om een DJ-set te draaien die live uitgezonden wordt op zowel radio als op SLAM! TV. Bij zowel KPN als Ziggo is de zender vanaf 18 oktober tijdelijk te zien in het digitale basispakket. Bij KPN via kanaal 111 en bij Ziggo via kanaal 604 (TV Standard en Ziggo GO).