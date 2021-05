Vanaf 27 augustus is de documentaire ‘Dat ene woord – Feyenoord’ te zien op de streamingdienst Disney+. Dit bericht sportzender ESPN op haar website.

Documentaire

De documentaire is een zogenaamde Star-productie en vanaf 27 augustus te zien op Disney+. De club wordt in de documentaire van binnenuit gevolgd in het seizoen 2020/21, waarin het uiterste wordt gevraagd van de trainer, spelers, directie en de supporters. Terwijl de club worstelt met de enorme impact van de COVID19-crisis botst het heden met het verleden, in een zoektocht naar een betere toekomst.

Unieke beelden

In de documentaire zijn unieke beelden te zien uit onder meer de kleedkamer en de boardroom. ‘Dat ene woord – Feyenoord’ wordt geproduceerd door Lusus Media, in samenwerking met ESPN.

