In de maand juli is de televisiezender Dreamworks te zien in het digitale basispakket als de Zender van de Maand en te zien op kanaal 18.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Dreamworks

In de maand juli is Dreamworks de Zender van de Maand. “Een zender waarop je de beste series van animatiestudio Dreamworks kijkt. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Vooral voor de jongere kijker, maar ook leuk voor volwassenen. Maak nu kennis met deze zender op kanaal 18“, aldus de aanbieder

Premiumpakket

Vanaf augustus is de zender weer exclusief te zien in het aanvullende premiumpakket Kids+Music. Dit pakket kost 3,95 euro per maand. Meer informatie vind je hier.