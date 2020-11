Eric Corton keert terug op de radio en krijgt programma bij KINK

Eric Corton keert in 2021 terug op de radio als DJ op KINK. Samen met Michiel Veenstra presenteert Corton op vrijdagmiddag van 16 tot 18 VRIJDAG CORVEE, op zaterdag en zondag zal hij te horen zijn tussen 12 en 14 uur met CORTON OP KINK.

3FM

Eric Corton presenteerde voor 3FM jarenlang de programma’s 3voor12 Radio en That’s Live en is ook presentator van veel muziekgerelateerde televisieprogramma’s zoals Pinkpop. Daarnaast is hij ondermeer actief als schrijver en acteur.

“Gemist”

“Ik heb het gewoon gemist”, zegt Corton over z’n terugkeer naar radio. ”Radio met bijzondere bandjes, spannende songs, ongelooflijke ontroering en natuurlijk de heerlijke harde herrie waar ik zo van hou… Bij KINK mag ik dat allemaal weer gaan draaien en ik kan niet wachten!”

Nieuwe programmering

De komst van Eric is onderdeel van de nieuwe programmering op KINK, waarbij nieuw op werkdagen tussen 13 en 16 uur Stefan Koren te horen is met KINK WORKFLOW. Jasper Leijdens presenteert elke maandag tot en met donderdag tussen 19 en 22 uur zijn nieuwe programma KINK IN TOUCH, met daarin extra veel aandacht voor nieuwe muziek, interviews en livemuziek.

Weekend

Nieuw in het weekend zijn onder meer de DJ’s Jim Vorwald, Elwin van Gestel en oud-Kink FM DJ Metha de Vos. De nieuwe programmering gaat in op maandag 30 november. Eric Corton is voor het eerst te horen op vrijdag 1 januari 2021.

De gehele programmering van de radiozender in 2021 vind je hier.

