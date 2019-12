Etherpiraten zetten zenders weer aan tijdens de feestdagen

De feestdagen aan het einde van het jaar zorgen traditiegetrouw voor een drukke FM-band. Veel etherpiraten zetten tijdens deze periode hun zenders aan.

Piek

Gedurende het hele jaar zijn er in Nederland diverse etherpiraten te horen. Deze piraten zijn voornamelijk in het weekeinde actief in het oosten van het land. Rond de Kerstperiode is in heel Nederland een verhoogde activiteit van piraterij waarneembaar.

2018

Dit jaar zijn ook veel etherpiraten actief in Zuid en Oost Nederland zoals De Kerstboefjes, Kerstradio, Station Kerstrio en Muziekstad.

Randstad

Ook in de Randstad zijn er op Eerste Kerstdag diverse etherpiraten actief. In Zuid-Holland zijn Activity FM (92.3 MHz), Dance Radio (104.2 MHz), Stad Den Haag (104,2 MHz) en Tune FM (93.9 MHz) waargenomen.

In Noord-Holland zijn er signalen ontvangen van 4Play (99.2 MHz), YES FM (97.1 MHz), Radio Benelux (88.4 MHz) en Dance Radio (87.5 MHz).

Nieuws

De website Etherpiraten.com geeft het laatste nieuws over de illegale radiozenders in Nederland. Via de websites Geheimezender.com en Piratenzenders.com kunnen ook diverse vrije radiozenders via het Internet worden beluisterd.