Dit weekeinde, 14 en 15 september, vieren Haagse radiopiraten dat ze 50 jaar bestaan. Dit wordt gevierd met twee dagen live radio vanuit Den Haag.

Uitzendingen

Vanuit het centrum van Den Haag besteden Haagse radiopiraten aandacht aan het feit dat 50 jaar geleden de eerste uitzendingen zijn begonnen. De uitzendingen komen vanaf locatie Om en Bij 117 in Den Haag. Op deze locatie worden er live programma’s uitgezonden door stations die in de afgelopen 50 jaar actief geweest zijn, deze dag is ook tegelijkertijd een reünie voor piraten.

28 Haagse radiopiraten

Het gehele weekend worden er programma’s live en non-stop gemaakt door 28 Haagse piratenzenders. Er zijn onder andere uitzendingen te horen van Centraal/Hit Radio Centraal, Baccara, Stad Den Haag, Exclusief, Dynamic, Delta, Balans, Eldorado en Radio Klimop. De uitzendingen zijn onder andere te horen via Internet en in de regio Den Haag op middengolf en DAB+ (via Hofstad Radio op kanaal 5C en 12D).

Meer informatie via deze website.