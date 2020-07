Eurosport 2 is zender van de maand bij KPN in augustus

In augustus is Eurosport 2 de zender van de maand bij aanbieder KPN en voor iedereen met Interactieve Televisie te zien. Normaal maakt de sportzender onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Eurosport 2

Het sportaanbod op Eurosport en Eurosport 2 wordt de komende periode langzaam verder uitgebreid. “Ondanks dat grote evenementen zoals de Olympische Spelen niet doorgaan, besteden we deze augustus toch aandacht aan sport. De zender van de maand is dan ook Eurosport 2. Je kunt daar komende maand kijken naar toernooien die wel doorgaan, en terugblikken op evenementen van vorig jaar.“, aldus KPN. Normaliter is te zien via het aanvullende Pluspakket op kanaal 36 maar in de maand augustus is de zender voor iedereen te zien op kanaal 42.

ONS

Niet alleen Eurosport 2 is tijdelijk gratis te zien bij KPN. Via televisiezender ONS is in augustus voor het laats de Met je Hart Matinee voor iedereen te zien. Dit speciale programma wordt tot en met augustus elke laatste zondag van de maand uitgezonden op de zender ONS. “Hiervoor zetten we op die dagen deze zender voor iedereen open“, aldus KPN. In de maand augustus is dat op zondag 30 augustus, van 15:30 tot 17:00, je kunt dit dan bekijken op kanaal 89 via Interactieve Televisie van KPN.

