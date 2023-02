Ook deze maand staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage. Zo zijn onder andere Fashion TV en National Geographic Wild de zogenaamde zenders van de maand in de maand februari.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

National Geographic Wild

National Geographic Wild is in februari de zender van de maand bij T-Mobile en te zien via kanaal 18. “Dé plek voor liefhebbers van wildlife. De schoonheid van de planeet en het dierenrijk worden prachtig in beeld gebracht en in hoge HD-kwaliteit uitgezonden. Geniet van al het moois wat de natuur te bieden heeft“, aldus de aanbieder.

Fashion TV

Bij aanbieder Kabelnoord is Fashion TV de zender van de maand. “Op Fashion TV zie je de nieuwste collecties van de grootste ontwerpers. De zender brengt je op de evenementen in o.a. New York, Milaan, Londen en Parijs. Ook krijg je een exclusief kijkje achter de schermen bij catwalkshows en maak je kennis met de covermodellen van bekende tijdschriften en glossy’s.”, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 13.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij aanbieder KPN de muziekzender SLAM! TV de zender van de maand is in februari.