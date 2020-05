FOX Sport breidt aanbod uit met honkbal uit Zuid-Korea

FOX Sports gaat vanaf dit weekeinde wedstrijden uit de Zuid-Koreaanse honkbalcompetitie (KBO) uitzenden. Aangezien er weinig voetbalwedstrijden worden gespeeld in de Europese competities gaan televisiezenders op zoek naar andere sporten om uit te zenden.

Voetbal beperkt

FOX Sports kan sinds vorig weekeinde weer het voetbal uit de Bundesliga op televisie brengen en het ziet er naar uit dat komende weken meer voetbalcompetities in Europa van start gaan. De Nederlandse voetbalcompetitie zal dit seizoen niet meer worden afgemaakt en dus is FOX Sports een groot deel van haar content de komende periode kwijt.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea wordt al weer een tijdje weer honkbal gespeeld op het hoogste niveau in de KBO. FOX Sports gaat vanaf dit weekeinde deze wedstrijden uitzenden.

KBO

Honkbal is groot in Azië. De KBO werd in 1982 opgericht en kent met de Kia Tigers de ploeg met de meeste titels. Elf keer is de ploeg uit Gwangju kampioen geworden. Vorig jaar ging de prijs naar Doosan Bears. Dit seizoen doen er tien teams mee aan de competitie, verdeeld over heel Zuid-Korea. Het streven is om een volledig seizoen te spelen tot en met november. De regels van de KBO zijn ook anders dan van de Amerikaanse MLB. Meer hierover op de website van FOX Sports.

Strenge regels

Er zullen voorlopig geen fans worden toegelaten bij de wedstrijden van de KBO. Al zullen er wel banners in het stadion worden opgehangen met foto’s van fans. Alle spelers en leden van de staf zullen uitgebreid worden getest op COVID-19, onder meer voor elke wedstrijd. Als er iemand positief wordt getest, dan zal de competitie drie weken worden stilgezet.

De afgelaste wedstrijden worden niet meer ingehaald. Het is ook niet toegestaan om te spugen of elkaar de hand te schudden. Spelers mogen met een mondkapje in de dugout zitten. De scheidsrechters en alle andere mensen die in het stadion zitten worden wel verplicht mondkapjes en handschoenen te dragen.

FOX Sports 1 en 6

De wedstrijden uit de KBO zijn te via FOX Sports 1 en FOX Sports 6 en zijn (in verband met het tijdverschil) te zien in de ochtenduren. Klanten van KPN, Online.nl en T-Mobile kunnen de wedstrijden zonder meerkosten bekijken aangezien de zender onderdeel uitmaakt van het digitale basispakket.

Het programmaschema van FOX Sports vind je hier.

