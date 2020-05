Er wordt weer gevoetbald: Bundesliga te zien op FOX Sports

In Duitsland gaat de voetbalcompetitie Bundesliga zaterdag weer van start. De Bundesliga is uitgebreid te volgen op FOX Sports.

Coronacrisis

De Bundesliga is de eerste grote Europese voetbalcompetitie die wordt hervat na de corona-onderbreking. Vanaf komende zaterdag tot en met de laatste speelronde op 27 juni zijn alle Bundesliga-duels live te zien op FOX Sports.

Studio Bundesliga

De Bundesliga-wedstrijden worden op FOX Sports omlijst met een nieuw programma: Studio Bundesliga. Afwisselend blikken presentatoren Jan Joost van Gangelen en Milan van Dongen vooruit en terug op de wedstrijden. Dat doen ze samen met analisten als Arnold Bruggink, Kenneth Perez, Kees Kwakman en Ronald de Boer.

“Uniek seizoensslot”

Jan Joost van Gangelen: “Met nog negen speelrondes voor de boeg en spanning aan beide kanten van de ranglijst belooft het een zinderend en vooral ook uniek seizoensslot te worden. Samen met de analisten kijk ik uit naar mooie goals en energiek voetbal, zoals we dat kennen uit de Duitse competitie. Met sterren als Lewandowski, Haaland en Reus en Nederlandse blikvangers als Weghorst, Zirkzee en Boëtius zit dat wel goed.”

Derby

Zaterdagmiddag staat om 15.30 uur direct een van de mooiste Duitse voetbalaffiches van het seizoen op het programma: de Kohlenpott-derby. In het Signal Iduna Park ontvangt Borussia Dortmund aartsrivaal Schalke 04. Dortmund heeft een overwinning nodig om in het spoor van koploper Bayern Munchen te blijven. Ook Schalke 04 speelt om meer dan alleen de eer: de club uit Gelsenkirchen is verwikkeld in de strijd om Europees voetbal.

FOX Sports 1

Een aantal wedstrijden zijn ook te zien via FOX Sports 1. Dit kanaal is te vinden in het basispakket bij onder andere KPN (kanaal 14. Bij diverse andere aanbieders maakt FOX Sports geen onderdeel uit van het digitale basispakket. Hiervoor zal een aanvullend abonnement moeten worden afgesloten. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een dagpas zoals bij onder andere Ziggo.

Meer informatie op de website van de televisiezender: http://www.foxsports.nl

Programmaschema

Zaterdag 16 mei

13.00 uur, FS1+4: VfL Bochum – Heidenheim (2. Bundesliga) (commentaar: Leo Oldenburger)

15.00 uur, FS1+4: Studio Bundesliga, met Jan Joost van Gangelen en Kenneth Perez

15.30 uur, FS1+4: Borussia Dortmund – Schalke 04 (commentaar: Vincent Schildkamp & Arnold Bruggink)

15.30 uur, FS2+7: RB Leipzig – SC Freiburg (commentaar: Leo Driessen)

15.30 uur, FS3+8: FC Augsburg – VfL Wolfsburg (commentaar: Michiel Teeling)

15.30 uur, FS5: Hoffenheim – Hertha BSC

15.30 uur, FS6: Fortuna Düsseldorf – Paderborn

18.30 uur, FS1+4: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (commentaar: Mark van Rijswijk & Kees Kwakman)

Zondag 17 mei

13.30 uur, FS2+5: Greuther Furth – HSV (2. Bundesliga) (commentaar: Michiel Teeling)

15.00 uur, FS1+4: Studio Bundesliga, met Milan van Dongen en Ronald de Boer

15.30 uur, FS1+4: 1. FC Köln – FSV Mainz (commentaar: Leo Driessen & Kees Kwakman)

18.00 uur, FS1+4: Union Berlin – Bayern München (commentaar: Mark van Rijswijk & Arnold Bruggink)

22.00 uur, FS1: Voetbalpraat

Maandag 18 mei

20.30 uur, FS1+4: Werder Bremen – Bayer Leverkusen (commentaar: Leo Oldenburger)

