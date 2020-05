Voetbal: Bundesliga komend weekend ook te zien op FOX Sports 1

Zoals het er nu naar uit ziet wordt op zaterdag 16 mei de Bundesliga in Duitsland hervat. Wedstrijden van de Duitse competitie zullen ook te zien zijn op FOX Sports 1.

Hervatting

Door het coronavirus heeft ook het voetbal in de Duitse Bundesliga lange tijd stil gelegen. In tegenstelling tot de Nederlandse competitie, die dit seizoen niet meer wordt opgestart, gaat in Duitsland de Bundesliga vanaf zaterdag 16 mei weer van start. In Nederland worden de wedstrijden uit de Bundesliga uitgezonden door FOX Sports.

FOX Sports

Normaal worden de wedstrijden uit de Bundesliga exclusief uitgezonden via het pakket FOX Sports International. Aangezien er op de kanalen van FOX Sports Eredivisie momenteel geen uitzendingen zijn worden een aantal wedstrijden uit de Bundesliga ook via FOX Sports Eredivisie kanaal 1 uitgezonden. Dit kanaal is onder andere bij KPN te zien in het digitale basispakket op kanaal 14.

Wedstrijden

Zo zijn er zaterdag 16 mei de wedstrijden VfL Bochum – Heidenheim (12.55 uur), Borussia Dortmund – Schalke 04 (15.30 uur) en Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30 uur) live te zien op FOX Sports 1 in het programma Studio Bundesliga. Een compleet overzicht van de wedstrijden voor komend weekeinde is te vinden via de website van de sportzender.

Aanvullend abonnement

Bij diverse andere aanbieders maakt FOX Sports geen onderdeel uit van het digitale basispakket. Hiervoor zal een aanvullend abonnement moeten worden afgesloten. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een dagpas zoals bij onder andere Ziggo.