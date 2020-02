Geen gratis proefperiode meer bij abonnement Netflix

Netflix is gestopt met het aanbieden van een gratis proefperiode van een maand bij het afsluiten van een nieuw abonnement. Dit schrijft de website Android Planet.

Einde proefperiode

Zoals het zich nu laat zien zijn Nederland, België en Ierland de eerste landen waar de proefperiode niet meer wordt aangeboden door de streamingdienst. Het is niet bekend waarom Netflix is gestopt met de gratis kijkperiode.

Concurrentie

Concurrerende streamingdiensten in Nederland bieden nog wel een gratis kijkperiode aan. Videoland biedt momenteel nog een gratis kijkperiode van twee weken. Disney+ kent een proefperiode van 7 dagen.

Gratis film

Netflix heeft overigens wel een speciale actie lopen momenteel waarbij gratis en zonder abonnement naar de film To All The Boys I’ve Loved Before kan worden gekeken. Hiervoor is geen account of aanmelding nodig op de streamingdienst. De gratis film is tot en met 9 maart aanstaande te bekijken via de website van de dienst.